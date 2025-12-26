Обвиняемый в мошенничестве на 20 тыс. манатов вновь присвоил деньги

В Лянкяранском районе Азербайджана задержан 38-летний Назим Гасанзаде, подозреваемый в серии новых мошеннических действий.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, Гасанзаде, дело которого уже находится в суде по обвинению в причинении материального ущерба двум гражданам на сумму около 20 тыс. манатов под предлогом трудоустройства, вновь был задержан сотрудниками полиции.

Он подозревается в злоупотреблении доверием различных лиц и причинении им материального ущерба. В ходе расследования установлено, что Гасанзаде представлялся родственником одного из чиновников и таким образом получал различные суммы денег. Кроме того, его действия нанесли материальный ущерб одной из компаний.

Решением суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.