    Эрдоган назначил президента COP31

    • 26 декабря, 2025
    • 10:39
    Эрдоган назначил президента COP31

    Назначен президент 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), которая пройдет в Турции в 2026 году.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, по решению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, министр окружающей среды, городского развития и изменения климата Турции Мурат Курум назначен президентом COP31.

    Отметим, что климатическая конференция COP31 пройдет в Анталье 9-20 ноября 2026 года.

    Азербайджан принимал 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), а Бразилия была хозяйкой 30-й сессии.

