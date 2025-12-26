Эрдоган назначил президента COP31

Назначен президент 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), которая пройдет в Турции в 2026 году.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, по решению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, министр окружающей среды, городского развития и изменения климата Турции Мурат Курум назначен президентом COP31.

Отметим, что климатическая конференция COP31 пройдет в Анталье 9-20 ноября 2026 года.

Азербайджан принимал 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), а Бразилия была хозяйкой 30-й сессии.