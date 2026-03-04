Российские войска нанесли удары по трем областям Украины

Российские войска нанесли удары по Харьковской, Херсонской и Запорожской областям Украины, в результате которых в общей сложности пострадали 29 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

По информации главы Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина, в результате ударов российских войск по области пострадали 15 человек.

"Из-за атак РФ 15 человек получили ранения, из них - двое детей", - написал он в Telegram.

Прокудин также подчеркнул, что российские войска атаковали объекты критической и социальной инфраструктуры, а также жилые кварталы в разных населенных пунктах области. В результате пострадали семь многоквартирных и семь частных домов, здание коммунального предприятия, а также несколько частных автомобилей.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что за последние сутки российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами и различными типами БПЛА по Харькову и 12 другим населенным пунктам области.

"В результате обстрелов пострадали 12 человек, среди них - ребенок", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров отметил, что в результате атак на область пострадали два человека.

"За сутки российские войска осуществили более 600 обстрелов 36 населенных пунктов Запорожской области, в результате чего пострадали два человека", - сообщил он.