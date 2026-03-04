Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    • 04 марта, 2026
    • 11:47
    Российские войска нанесли удары по трем областям Украины

    Российские войска нанесли удары по Харьковской, Херсонской и Запорожской областям Украины, в результате которых в общей сложности пострадали 29 человек.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

    По информации главы Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина, в результате ударов российских войск по области пострадали 15 человек.

    "Из-за атак РФ 15 человек получили ранения, из них - двое детей", - написал он в Telegram.

    Прокудин также подчеркнул, что российские войска атаковали объекты критической и социальной инфраструктуры, а также жилые кварталы в разных населенных пунктах области. В результате пострадали семь многоквартирных и семь частных домов, здание коммунального предприятия, а также несколько частных автомобилей.

    Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что за последние сутки российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами и различными типами БПЛА по Харькову и 12 другим населенным пунктам области.

    "В результате обстрелов пострадали 12 человек, среди них - ребенок", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.

    Глава Запорожской ОВА Иван Федоров отметил, что в результате атак на область пострадали два человека.

    "За сутки российские войска осуществили более 600 обстрелов 36 населенных пунктов Запорожской области, в результате чего пострадали два человека", - сообщил он.

    Украина Российско-украинский конфликт Харьковская область Запорожье авиаудары
