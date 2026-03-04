Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    • 04 марта, 2026
    В акватории Каспийское море спасены двое граждан Азербайджана.

    Как сообщили в Государственной пограничной службе, сигнал о бедствии в подразделение берегового наблюдения Береговой охраны поступил от двух членов экипажа рыболовецкого судна "Yamaha-55" (бортовой номер Mİ-912), у которого вышел из строя двигатель.

    Пограничный корабль, несший службу по охране государственной границы, был незамедлительно направлен по указанным координатам.

    В результате оперативно проведенной спасательной операции жители Нефтчалинского района - Фаиг Рзаев (1977 г.р.) и Рауф Магеррамов (1989 г.р.) - были эвакуированы и благополучно доставлены на берег.

    Xəzər dənizində köməksiz vəziyyətdə qalan azərbaycanlı balıqçılar xilas edilib
    Пограничники спасли двух рыбаков из Нефтчалинского района в Каспийском море

