Британия в 2025 году заключила рекордные за 40 лет объем сделок по продаже оборонной техники

В 2025 году Великобритания заключила сделки по продаже оборонной техники союзникам на сумму свыше £20 млрд ($27 млрд), что является рекордным за 40 лет показателем.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы британского правительства.

Среди сделок - крупнейшее в истории соглашение об экспорте военных кораблей Великобритании и крупнейшая за поколение продажа истребителей. Так, страна заключила сделку на сумму £10 млрд ($13,5 млрд) на поставку Военно-морским силам Норвегии по меньшей мере пяти новых кораблей - фрегатов типа 26.

Кроме того, она поставит Турции 20 истребителей Eurofighter Typhoon на £8 млрд ($10,8 млрд), а также 12 самолетов C-130 по совокупной стоимости более £550 млн. Чехия уже купила 18 бронемашин Supacat.

В британском правительстве отметили, что эти соглашения поддерживают более 25 тыс. британских рабочих мест и происходят "на фоне реализации Министерством обороны крупнейшей за последние 50 лет программы реформ, включая создание Национальной группы директоров по вооружениям и ее новой команды по международному сотрудничеству и экспорту".