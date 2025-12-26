İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Britaniya bu il müdafiə texnikasının satışı üzrə 40 ilin rekord sazişlərini bağlayıb

    Digər ölkələr
    • 26 dekabr, 2025
    • 09:31
    2025-ci ildə Böyük Britaniya müttəfiqləri ilə müdafiə texnikasının satışı üzrə 20 milyard funt-sterlinq (27 milyard dollar) məbləğində sazişlər bağlayıb ki, bu da 40 il ərzində rekord göstəricidir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Britaniya hökumətinin mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir.

    Sazişlər arasında Böyük Britaniyanın hərbi gəmilərinin ixracı üzrə tarixdə ən böyük müqavilə və bir nəsil ərzində ən böyük qırıcı təyyarələrin satışı var. Beləliklə, ölkə Norveç Hərbi Dəniz Qüvvələrinə ən azı beş yeni gəmi - 26 tipli fregat göndərilməsi üçün 10 milyard funt-sterlinq (13,5 milyard dollar) məbləğində saziş bağlayıb.

    Bundan əlavə, Türkiyəyə 8 milyard funt-sterlinq (10,8 milyard dollar) məbləğində 20 Eurofighter Typhoon qırıcı təyyarəsi, həmçinin ümumilikdə 550 milyonfunt-sterlinq dəyərində 12 C-130 təyyarəsi tədarük edəcək. Çexiya artıq 18 Supacat zirehli maşını alıb.

    Britaniya hökuməti qeyd edib ki, bu sazişlər 25 mindən çox Britaniya iş yerinin yaranmasına səbəb olub. Bu, Müdafiə Nazirliyinin son 50 il ərzində ən böyük islahatlar proqramının həyata keçirilməsi fonunda, o cümlədən Milli Silahlanma Direktorları Qrupunun və onun beynəlxalq əməkdaşlıq və ixrac üzrə yeni komandasının yaradılması ilə baş verir.

    Böyük Britaniya Hərbi texnika
