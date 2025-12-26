В послевоенный период семьям шехидов и инвалидам предоставлено около 7 тыс. квартир
- 26 декабря, 2025
- 10:25
В послевоенный период семьям шехидов и лицам с инвалидностью, связанной с войной, предоставлено 6,9 тысяч квартир, а лицам с инвалидностью, связанной с войной, - 567 автомобилей.
Об этом сообщает Report со ссылкой Министерство труда и социальной защиты населения.
Таким образом, все ожидавшие в очереди лица полностью обеспечены автомобилями.
