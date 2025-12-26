Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    В послевоенный период семьям шехидов и инвалидам предоставлено около 7 тыс. квартир

    26 декабря, 2025
    В послевоенный период семьям шехидов и инвалидам предоставлено около 7 тыс. квартир

    В послевоенный период семьям шехидов и лицам с инвалидностью, связанной с войной, предоставлено 6,9 тысяч квартир, а лицам с инвалидностью, связанной с войной, - 567 автомобилей.

    Об этом сообщает Report со ссылкой Министерство труда и социальной защиты населения.

    Таким образом, все ожидавшие в очереди лица полностью обеспечены автомобилями.

