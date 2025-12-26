Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Цены на золото обновили новый исторический максимум - ОБНОВЛЕНО

    Финансы
    • 26 декабря, 2025
    • 10:19
    Цены на золото обновили новый исторический максимум - ОБНОВЛЕНО

    Цены на золото обновили очередной исторический максимум в ходе торгов в пятницу.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 0,86% относительно предыдущего закрытия, или на $38,6 - до $4,541 за тройскую унцию.

    Мартовский фьючерс на серебро в то же время подорожал на 4,83% - до $75,145 за унцию.

    Стоимость мартовского фьючерса на серебро на бирже Comex впервые в истории превысила $75.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    В ходе торгов цена поднялась до $75,485, затем скорректировалась ниже $74.

    Цена платины также поставила рекорд - стоимость январского фьючерса на торгах достигала $2 450,7.

    Драгметаллы обновляют ценовые максимумы с начала недели. В частности, с конца ноября серебро подорожало на 23%, с начала года - более чем в два раза.

    драгметаллы серебро платина фьючерсы стоимость золота
    Gold prices reach new all-time high

    Последние новости

    10:31

    В зимний сезон из Международного аэропорта Гейдар Алиев выполняются рейсы более чем по 70 направлениям

    Туризм
    10:30

    Анаклаудия Россбах: WUF13 в Баку укрепит присутствие UN-Habitat в регионе - ИНТЕРВЬЮ

    Инфраструктура
    10:25

    В послевоенный период семьям шехидов и инвалидам предоставлено около 7 тыс. квартир

    Футбол
    10:25

    Обвиняемый в мошенничестве на 20 тыс. манатов вновь присвоил деньги

    Происшествия
    10:19

    Цены на золото обновили новый исторический максимум - ОБНОВЛЕНО

    Финансы
    10:08

    На Фиолетовой линии бакинского метро переходят на 5-вагонные поезда

    Инфраструктура
    09:49

    Brent подорожала до $62,32 за баррель

    Энергетика
    09:26

    Британия в 2025 году заключила рекордные за 40 лет объем сделок по продаже оборонной техники

    Другие страны
    09:22

    На месторождении "Муйнак" в Узбекистане получен промышленный приток газа

    Энергетика
    Лента новостей