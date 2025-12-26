Цены на золото обновили новый исторический максимум - ОБНОВЛЕНО

Цены на золото обновили очередной исторический максимум в ходе торгов в пятницу.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 0,86% относительно предыдущего закрытия, или на $38,6 - до $4,541 за тройскую унцию.

Мартовский фьючерс на серебро в то же время подорожал на 4,83% - до $75,145 за унцию.

10:06

Стоимость мартовского фьючерса на серебро на бирже Comex впервые в истории превысила $75.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

В ходе торгов цена поднялась до $75,485, затем скорректировалась ниже $74.

Цена платины также поставила рекорд - стоимость январского фьючерса на торгах достигала $2 450,7.

Драгметаллы обновляют ценовые максимумы с начала недели. В частности, с конца ноября серебро подорожало на 23%, с начала года - более чем в два раза.