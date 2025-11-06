Azərbaycanın veteran cüdoçuları dünya çempionatını 6 medalla tamamlayıblar
Fərdi
- 06 noyabr, 2025
- 22:33
Azərbaycanın cüdo üzrə veteranlardan ibarət millisi Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilən dünya çempionatında çıxışını başa vurub.
"Report" xəbər verir ki, dördüncü yarış günündə bir usta cüdoçumuz fəxri kürsüyə qalxıb.
M8 yaş kateqoriyasında Fərhad Rəcəbli (90 kq) mundialın gümüş mükafatını qazanıb.
Qeyd edək ki, daha əvvəl Mövlud Mirəliyev (M5, -100 kq) qızıl, Qurban Məmmədli (M2, +100 kq), Vüqar Babayev (M3, -66 kq), Zaur Bağırov (M4, +100 kq) və Azər Əsgərov (M6, (-100 kq) isə bürünc medala yiyələniblər.
Beləliklə, komandamız mötəbər turniri 1 qızıl, 1 gümüş və 4 bürünc olmaqla ümumilikdə 6 medalla tamamlayıb.
Son xəbərlər
22:55
Sahibə Qafarova Türkiyənin vitse-prezidenti ilə COP29-un nailiyyətlərini müzakirə edib - YENİLƏNİBXarici siyasət
22:44
Foto
Sahibə Qafarova COP30-un Liderlər Sammitinin açılış mərasimində iştirak edirXarici siyasət
22:41
Foto
ADSEA nümayəndələri Macarıstanda beynəlxalq tədbirdə iştirak ediblərİnfrastruktur
22:33
Foto
Azərbaycanın veteran cüdoçuları dünya çempionatını 6 medalla tamamlayıblarFərdi
22:26
İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah" hədəflərinə qarşı silsilə hücumlara başlayıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
22:21
Azərbaycanın dörd cüdoçusu kata üzrə dünya çempionatında iştirak edəcəkFərdi
22:02
Uitkoff: ABŞ Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllinə töhfə verə biləcəkDigər ölkələr
21:47
FIFA ilin ən yaxşı futbolçusu mükafatına namizədlərin siyahısını açıqlayıbFutbol
21:43
Video