Азербайджанские ветераны завоевали на чемпионате мира по дзюдо шесть медалей
Индивидуальные
- 06 ноября, 2025
- 23:09
Сборная Азербайджана по дзюдо среди ветеранов завершила свое выступление на чемпионате мира в столице Франции Париже, завоевав шесть медалей.
Как сообщает Report, в четвертый день соревнований Фархад Раджабли (90 кг) в возрастной категории М8 взял серебряную медаль.
Отметим, что ранее Мовлуд Миралиев (М5, -100 кг) выиграл золото, а Гурбан Мамедли (М2, +100 кг), Вюгар Бабаев (М3, -66 кг), Заур Багиров (М4, +100 кг) и Азер Аскеров (М6, -100 кг) удостоились бронзовых медалей.
Таким образом, азербайджанская команда завершила престижный турнир с шестью медалями.
Последние новости
23:09
Фото
Азербайджанские ветераны завоевали на чемпионате мира по дзюдо шесть медалейИндивидуальные
23:01
Спецпредставитель Трампа высоко оценил действия президента Азербайджана в процессе урегулирования с АрмениейДругие страны
22:52
Фото
Сахиба Гафарова принимает участие в церемонии открытия саммита лидеров COP30COP29
22:47
Шейнбаум: Мексика не допустит вмешательства США в свои внутренние делаДругие страны
22:28
В США заседание с участием Трампа прервалось из-за обморока одного из участниковДругие страны
22:14
Израильская армия завершила серию ударов по югу Ливана - ОБНОВЛЕНОДругие страны
22:04
ФИФА опубликовала список кандидатов на приз лучшему игроку годаФутбол
21:50
Уиткофф назвал конфликт между РФ и Украиной одним из самых важных для разрешенияДругие страны
21:34
Фото