Азербайджанские ветераны завоевали на чемпионате мира по дзюдо шесть медалей

Сборная Азербайджана по дзюдо среди ветеранов завершила свое выступление на чемпионате мира в столице Франции Париже, завоевав шесть медалей.

Как сообщает Report, в четвертый день соревнований Фархад Раджабли (90 кг) в возрастной категории М8 взял серебряную медаль.

Отметим, что ранее Мовлуд Миралиев (М5, -100 кг) выиграл золото, а Гурбан Мамедли (М2, +100 кг), Вюгар Бабаев (М3, -66 кг), Заур Багиров (М4, +100 кг) и Азер Аскеров (М6, -100 кг) удостоились бронзовых медалей.

Таким образом, азербайджанская команда завершила престижный турнир с шестью медалями.