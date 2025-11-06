Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Азербайджанские ветераны завоевали на чемпионате мира по дзюдо шесть медалей

    Индивидуальные
    • 06 ноября, 2025
    • 23:09
    Азербайджанские ветераны завоевали на чемпионате мира по дзюдо шесть медалей

    Сборная Азербайджана по дзюдо среди ветеранов завершила свое выступление на чемпионате мира в столице Франции Париже, завоевав шесть медалей.

    Как сообщает Report, в четвертый день соревнований Фархад Раджабли (90 кг) в возрастной категории М8 взял серебряную медаль.

    Отметим, что ранее Мовлуд Миралиев (М5, -100 кг) выиграл золото, а Гурбан Мамедли (М2, +100 кг), Вюгар Бабаев (М3, -66 кг), Заур Багиров (М4, +100 кг) и Азер Аскеров (М6, -100 кг) удостоились бронзовых медалей.

    Таким образом, азербайджанская команда завершила престижный турнир с шестью медалями.

    дзюдо
    Фото
