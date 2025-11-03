Azərbaycanın qol güləşi komandası Bakıda keçirilən dünya çempionatının qalibi olub

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Fərdi
    • 03 noyabr, 2025
    • 10:35
    Azərbaycanın qol güləşi yığması Bakıda keçirilən dünya çempionatının qalibi olub.

    "Report" xəbər verir ki, kollektiv turnirdə 84 medal qazanıb.

    150-yə yaxın idmançı ilə mundiala qatılan Azərbaycan komandasının qazandığı medallardan 25-nin əyarı qızıl, 32-si gümüş, 27-si isə bürünc olub. Azərbaycan komanda hesabında birinci yeri tutub.

    Qeyd edək ki, dünya çempionatında 30 ölkədən 400-dən çox idmançı mübarizə aparıb.

