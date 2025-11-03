Армрестлингисты Азербайджана завоевали более 80 медалей на чемпионате в Баку
Индивидуальные
- 03 ноября, 2025
- 11:08
Армрестлингисты Азербайджана принесли в копилку сборной 84 медали на чемпионате мира в Баку.
Как сообщает Report, в мундиале в составе сборной страны принимали участие около 150 спортменов.
В общей сложности ими было завоевано 25 золотых, 32 серебряные и 27 бронзовых медалей.
Азербайджанская команда заняла первое место в командном зачете.
Всего на чемпионате мира соревновались более 400 спортсменов из 30 стран.
Последние новости
12:05
Бывший помощник Рамиза Мехдиева арестованПроисшествия
12:01
Лига чемпионов УЕФА: В матче с "Карабахом" 800 болельщиков поддержат "Челси"Футбол
12:01
Стали известны детали коррупционного дела замглавы ИВ Гарадагского районаПроисшествия
11:58
Фото
Проект мечети Джебраила представлен общественностиВнутренняя политика
11:54
МВД: Из Грузии депортирован 121 иностранный гражданинВ регионе
11:51
Фото
Проведен обучающий семинар TOT для учителей по медиаграмотностиМедиа
11:48
Бакинский торговый центр существенно сократил уставный капиталБизнес
11:47
На процессе по делу о пожаре в Перинатальном центре озвучены показания экспертов и свидетелейПроисшествия
11:45