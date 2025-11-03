Армрестлингисты Азербайджана завоевали более 80 медалей на чемпионате в Баку

Армрестлингисты Азербайджана принесли в копилку сборной 84 медали на чемпионате мира в Баку.

Как сообщает Report, в мундиале в составе сборной страны принимали участие около 150 спортменов.

В общей сложности ими было завоевано 25 золотых, 32 серебряные и 27 бронзовых медалей.

Азербайджанская команда заняла первое место в командном зачете.

Всего на чемпионате мира соревновались более 400 спортсменов из 30 стран.