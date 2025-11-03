Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Индивидуальные
    • 03 ноября, 2025
    • 11:08
    Армрестлингисты Азербайджана завоевали более 80 медалей на чемпионате в Баку

    Армрестлингисты Азербайджана принесли в копилку сборной 84 медали на чемпионате мира в Баку.

    Как сообщает Report, в мундиале в составе сборной страны принимали участие около 150 спортменов.

    В общей сложности ими было завоевано 25 золотых, 32 серебряные и 27 бронзовых медалей.

    Азербайджанская команда заняла первое место в командном зачете.

    Всего на чемпионате мира соревновались более 400 спортсменов из 30 стран.

    Azərbaycanın qol güləşi komandası Bakıda keçirilən dünya çempionatının qalibi olub
    Azerbaijan wins world armwrestling championship in Baku

