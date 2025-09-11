İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Azərbaycanın daha bir boksçusu dünya çempionatında yarımfinala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    • 11 sentyabr, 2025
    • 09:19
    İngiltərənin Liverpul şəhərində keçirilən boks üzrə dünya çempionatında yarımfinalçıların adlarına aydınlıq gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan millisinin heyətində Alfonso Dominqesin ardınca Səidcəmşid Cəfərov (75 kq) da 1/4 final mərhələsini qələbə ilə başa vurub.

    O, Pavlo İlliuşa (Ukrayna) ilə qarşılaşıb. Cəfərov 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 30:27, 29:28) hesablı qələbə qazanıb. Bu qalibiyyət sayəsində Səidcəmşid özü üçün azı bürünc medalı da təmin edib.

    Boksçu yarımfinalda özbəkistanlı Fazliddin Erkinboyevlə döyüşəcək. Görüş sentyabrın 12-də keçiriləcək. Həmin gün Alfonso Dominqesin rəqibi isə braziliyalı Santos Ribeyro Filyo olacaq.

    Qeyd edək ki, mundiala sentyabrın 14-də yekun vurulacaq.

