Azərbaycan III MDB Oyunlarında daha bir qızıl medal qazanıb
Fərdi
- 29 sentyabr, 2025
- 17:25
"Report" xəbər verir ki, taekvondoçu Ziya Həsənli (63 kq) birinci yeri tutub.
Mingəçevirdəki "Kür" Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzində keçirilən taekvondo turnirinin finalında o, Rusiya təmsilçisi Yeqor Lakiyə qalib gəlib.
