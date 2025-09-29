İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Azərbaycan III MDB Oyunlarında daha bir qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    • 29 sentyabr, 2025
    • 17:25
    Azərbaycan III MDB Oyunlarında daha bir qızıl medal qazanıb
    Ziya Həsənli

    Azərbaycan III MDB Oyunlarında daha bir qızıl medal qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, taekvondoçu Ziya Həsənli (63 kq) birinci yeri tutub.

    Mingəçevirdəki "Kür" Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzində keçirilən taekvondo turnirinin finalında o, Rusiya təmsilçisi Yeqor Lakiyə qalib gəlib.

    III MDB Oyunları taekvondo Qızıl medal
