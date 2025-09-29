Азербайджан завоевал второе золото на III Играх СНГ
Индивидуальные
- 29 сентября, 2025
- 17:37
Азербайджан завоевал вторую золотую медаль на III Играх СНГ.
Как сообщает Report, тхэквондист Зия Гасанли (63 кг) занял первое место на турнире в своей весовой категории.
В финале турнира по тхэквондо, проходившего в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" в Мингячевире, он одолел представителя России Егора Лаки.
