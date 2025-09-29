Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Азербайджан завоевал второе золото на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    • 29 сентября, 2025
    • 17:37
    Азербайджан завоевал вторую золотую медаль на III Играх СНГ.

    Как сообщает Report, тхэквондист Зия Гасанли (63 кг) занял первое место на турнире в своей весовой категории.

    В финале турнира по тхэквондо, проходившего в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" в Мингячевире, он одолел представителя России Егора Лаки.

    тхэквондо III Игры СНГ Зия Гасанли
    Azərbaycan III MDB Oyunlarında daha bir qızıl medal qazanıb

