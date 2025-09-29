Azərbaycanın daha bir samboçusu III MDB Oyunlarında medal qazanıb - YENİLƏNİB
Fərdi
- 29 sentyabr, 2025
- 17:36
Azərbaycanın daha bir samboçusu III MDB Oyunlarında medal qazanıb.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, bu dəfə Rüstəm Qasımzadə (58 kq) gümüş mükafatla kifayətlənib.
O, finalda Rusiya təmsilçisi İsmail Maxozevə məğlub olub.
Azərbaycanın daha bir təmsilçisi III MDB Oyunlarında medal qazanıb.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, samboçu Abdullətif Musayev (53 kq) qızıl mükafata sahib çıxıb.
O, finalda özbəkistanlı Qamzat Maksetbayevi məğlub edib.
Bu, Azərbaycanın turnirdə ilk qızıl medalıdır.
Son xəbərlər
17:38
Azərbaycan 7 ayda Türkiyəyə qaz nəqlini 2 %-ə yaxın artırıbEnergetika
17:36
Azərbaycanın daha bir samboçusu III MDB Oyunlarında medal qazanıb - YENİLƏNİBFərdi
17:34
Azərbaycanın U-17 millisi Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaqFutbol
17:34
Prezident İlham Əliyev Si Cinpini təbrik edibXarici siyasət
17:31
MDB Hökumət Başçılarının növbəti iclası Aşqabadda keçiriləcəkRegion
17:30
İspaniya Superkubokunun keçiriləcəyi ölkə açıqlanıbFutbol
17:29
Alen Berse: Bakı və İrəvan arasında sülh sazişi regionda inkişaf imkanları açacaqRegion
17:29
"Aqronomların Naxçıvan Forumu" keçirilibASK
17:27