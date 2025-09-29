İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Azərbaycanın daha bir samboçusu III MDB Oyunlarında medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    • 29 sentyabr, 2025
    • 17:36
    Azərbaycanın daha bir samboçusu III MDB Oyunlarında medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Azərbaycanın daha bir samboçusu III MDB Oyunlarında medal qazanıb.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, bu dəfə Rüstəm Qasımzadə (58 kq) gümüş mükafatla kifayətlənib.

    O, finalda Rusiya təmsilçisi İsmail Maxozevə məğlub olub.

    Azərbaycanın daha bir təmsilçisi III MDB Oyunlarında medal qazanıb.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, samboçu Abdullətif Musayev (53 kq) qızıl mükafata sahib çıxıb.

    O, finalda özbəkistanlı Qamzat Maksetbayevi məğlub edib.

    Bu, Azərbaycanın turnirdə ilk qızıl medalıdır.

    III MDB Oyunları Sambo Qızıl medal
    III Игры СНГ: Азербайджан завоевал первую золотую медаль - ОБНОВЛЕНО
    Azerbaijan claims first gold at 3rd CIS Games

    Son xəbərlər

    17:38

    Azərbaycan 7 ayda Türkiyəyə qaz nəqlini 2 %-ə yaxın artırıb

    Energetika
    17:36

    Azərbaycanın daha bir samboçusu III MDB Oyunlarında medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    17:34

    Azərbaycanın U-17 millisi Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaq

    Futbol
    17:34

    Prezident İlham Əliyev Si Cinpini təbrik edib

    Xarici siyasət
    17:31

    MDB Hökumət Başçılarının növbəti iclası Aşqabadda keçiriləcək

    Region
    17:30

    İspaniya Superkubokunun keçiriləcəyi ölkə açıqlanıb

    Futbol
    17:29

    Alen Berse: Bakı və İrəvan arasında sülh sazişi regionda inkişaf imkanları açacaq

    Region
    17:29

    "Aqronomların Naxçıvan Forumu" keçirilib

    ASK
    17:27

    Britaniyanın İrana qarşı yeni sanksiya siyahısına 9 şəxs və 62 şirkət daxil edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti