    Индивидуальные
    • 29 сентября, 2025
    • 17:41
    III Игры СНГ: Азербайджан завоевал первую золотую медаль - ОБНОВЛЕНО

    Еще один самбист из Азербайджана стал призером на III Играх СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report, Рустам Гасымзаде завоевал серебро.

    В финале он уступил представителю России Исмаилу Махожеву.

    Азербайджанский самбист принес стране первое золото в рамках III Игр СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report, Абдуллатиф Мусаев (53 кг) в финале одержал победу над узбекистанцем Гамзатом Максетбаевым.

    III Игры СНГ золотая медаль самбо Абдуллатиф Мусаев
    Azərbaycanın daha bir samboçusu III MDB Oyunlarında medal qazanıb - YENİLƏNİB
    Azerbaijan claims first gold at 3rd CIS Games

