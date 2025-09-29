III Игры СНГ: Азербайджан завоевал первую золотую медаль - ОБНОВЛЕНО
Индивидуальные
- 29 сентября, 2025
- 17:41
Еще один самбист из Азербайджана стал призером на III Играх СНГ.
Как сообщает корреспондент Report, Рустам Гасымзаде завоевал серебро.
В финале он уступил представителю России Исмаилу Махожеву.
Азербайджанский самбист принес стране первое золото в рамках III Игр СНГ.
Как сообщает корреспондент Report, Абдуллатиф Мусаев (53 кг) в финале одержал победу над узбекистанцем Гамзатом Максетбаевым.
