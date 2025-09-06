İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Azərbaycan güləşçiləri beynəlxalq yarışın ilk günündə 4 medal qazanıblar

    Fərdi
    • 06 sentyabr, 2025
    • 23:18
    Azərbaycan güləşçiləri beynəlxalq yarışın ilk günündə 4 medal qazanıblar

    Azərbaycan güləşçiləri Qırğızıstanın Çolpon-Ata şəhərində keçirilən Türkdilli Dövlətlərin Universiadasının ilk günündə 4 medal qazanıblar.

    Bu barədə "Report"a federasiyadan məlumat verilib.

    "Ruh Ordo" mədəniyyət mərkəzinin idman zalında keçirilən yarışlarda bu gün 6 çəkidə mübarizə baş tutub. Yunan-Roma güləşçilərimizdən Vədat Qasımlı (60 kq) qızıl, Əli Quliyev (97 kq) gümüş, Cavad Məmmədov (77 kq) isə bürünc medal qazanıb. Sərbəst güləşdə isə Ramik Heybətov (74 kq) üçüncü yeri tutub.

    Universiadada güləş yarışlarına sabah yekun vurulacaq.

    Güləşçi Azərbaycan medallar
    Азербайджанские борцы завоевали 4 медали в первый день соревнований в Кыргызстане

    Son xəbərlər

    23:39
    Foto

    Oğuzda iribuynuzlu heyvan yol qəzasına səbəb olub, ölən və xəsarət alan var

    Hadisə
    23:32

    Ronaldu karyerasının 942-ci qolunu vurub

    Futbol
    23:18

    Azərbaycan güləşçiləri beynəlxalq yarışın ilk günündə 4 medal qazanıblar

    Fərdi
    22:51

    Livan Prezidenti: İsrailin hücumları ordumuzun cənub sərhədində yerləşdirilməsinə mane olur

    Digər
    22:42

    Qazaxda avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB

    Hadisə
    22:31

    DÇ-2026: Portuqaliya millisi Ermənistan yığmasını darmadağın edib

    Futbol
    22:24

    Polşaya naməlum obyekt düşüb

    Digər ölkələr
    22:01

    Lənkəranda 34 yaşlı qadın bıçaqlanıb

    Hadisə
    21:54

    Azərbaycan airbadminton millisi Avropa çempionatında ikinci olub - YENİLƏNİB

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti