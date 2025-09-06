Azərbaycan güləşçiləri beynəlxalq yarışın ilk günündə 4 medal qazanıblar
Fərdi
- 06 sentyabr, 2025
- 23:18
Azərbaycan güləşçiləri Qırğızıstanın Çolpon-Ata şəhərində keçirilən Türkdilli Dövlətlərin Universiadasının ilk günündə 4 medal qazanıblar.
Bu barədə "Report"a federasiyadan məlumat verilib.
"Ruh Ordo" mədəniyyət mərkəzinin idman zalında keçirilən yarışlarda bu gün 6 çəkidə mübarizə baş tutub. Yunan-Roma güləşçilərimizdən Vədat Qasımlı (60 kq) qızıl, Əli Quliyev (97 kq) gümüş, Cavad Məmmədov (77 kq) isə bürünc medal qazanıb. Sərbəst güləşdə isə Ramik Heybətov (74 kq) üçüncü yeri tutub.
Universiadada güləş yarışlarına sabah yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
23:39
Foto
Oğuzda iribuynuzlu heyvan yol qəzasına səbəb olub, ölən və xəsarət alan varHadisə
23:32
Ronaldu karyerasının 942-ci qolunu vurubFutbol
23:18
Azərbaycan güləşçiləri beynəlxalq yarışın ilk günündə 4 medal qazanıblarFərdi
22:51
Livan Prezidenti: İsrailin hücumları ordumuzun cənub sərhədində yerləşdirilməsinə mane olurDigər
22:42
Qazaxda avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var - YENİLƏNİBHadisə
22:31
DÇ-2026: Portuqaliya millisi Ermənistan yığmasını darmadağın edibFutbol
22:24
Polşaya naməlum obyekt düşübDigər ölkələr
22:01
Lənkəranda 34 yaşlı qadın bıçaqlanıbHadisə
21:54