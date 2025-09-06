Азербайджанские борцы завоевали 4 медали в первый день соревнований в Кыргызстане

Азербайджанские борцы завоевали четыре медали в первый день Универсиады тюркоязычных государств, проходящей в городе Чолпон-Ата в Кыргызстане.

Об этом Report сообщили в Федерации борьбы Азербайджана.

В рамках соревнований, проходящих в спортивном зале культурного центра "Рух Ордо", сегодня состоялись поединки в шести весовых категориях.

Среди наших борцов греко-римского стиля Ведат Гасымлы (60 кг) завоевал золотую медаль, Али Гулиев (97 кг) - серебряную, а Джавад Мамедов (77 кг) - бронзовую. В вольной борьбе Рамик Гейбатов (74 кг) занял третье место.

Отметим, что соревнования Универсиады по борьбе завершатся завтра.