İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Azərbaycan boksçuları Avropa çempionatını 5 medalla başa vurublar

    Fərdi
    • 09 oktyabr, 2025
    • 18:02
    Azərbaycan boksçuları Avropa çempionatını 5 medalla başa vurublar

    Azərbaycan boksçuları Çexiyanın Ostrava şəhərində keçirilən U-19 Avropa çempionatını 5 medalla başa vurublar.

    Bu barədə "Report"a federasiyadan məlumat verilib.

    Bilalhəbaşi Nəzərov qızıl medal qazanıb. 50 kq çəkidə mübarizə aparan millinin lideri finalda italiyalı Tommaso Orlandonu 5:0 hesabı ilə məğlub edərək ardıcıl ikinci dəfə Avropa çempionu tituluna yiyələnib.

    Banuçiçək Nəsirli (48 kq) isə finalda Matilda Fraqnierlə (Fransa) üz-üzə gəlib. Rəqib qalib gəldiyindən boksçumuz gümüş medala yiyələnib.

    Qeyd edək ki, daha öncə Zidan Hümbətov (55 kq), Sübhan Babayev (60 kq) və İlkanə Əhmədova (+80 kq) üçüncü yeri tutublar.

    U-19 Avropa çempionatı boks Bilalhəbaşi Nəzərov Banuçiçək Nəsirli
    Azerbaijani boxers conclude European Championship with 5 medals

    Son xəbərlər

    19:02

    Quş qripi ilə bağlı Azərbaycana bir sıra ölkələrdən malların idxalına məhdudiyyət qoyulub

    Sağlamlıq
    18:51
    Foto
    Video

    Azərbaycan və BƏƏ HHQ komandanları görüşüb

    Hərbi
    18:47

    Netanyahu və Tramp sıx əməkdaşlığı davam etdirməklə bağlı razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    18:40

    DYP hava şəraitinin dəyişməsi ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

    Daxili siyasət
    18:33

    BƏƏ-li eksperti: "Azərbaycan kibertəlimlərin nümunəvi formatını nümayiş etdirib"

    İKT
    18:32

    Putin: Rusiya İsrailin İranla sülh yolu ilə nizamlanmaya can atdığını görür

    Digər ölkələr
    18:27

    İmişlidə yol qəzasında xəsarət alanların şəxsiyyəti bilinib - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    18:24
    Foto

    Bakıda itkin düşmüşlərlə bağlı keçirilən beynəlxalq konfransın yekun bəyanatı qəbul olunub - YENİLƏNİB

    Digər
    18:20

    Azərbaycanda özəl sektorun kibertəhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi üçün meyarlar yaradılır

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti