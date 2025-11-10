İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    TAP vasitəsilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri açıqlanıb

    Energetika
    • 10 noyabr, 2025
    • 10:08
    Azərbaycan təbii qazını Avropaya nəql edən Trans-Adriatik Boru Kəməri (TAP) Yunanıstanın Kipoi çıxış nöqtəsindən noyabrın 10-da 367 milyon 021 min 291 kVt/saat həcmində sifariş alınıb.

    Bu barədə "Report" TAP-ın elektron platformasına istinadən xəbər verir.

    Bu, ötən həftənin bazar ertəsinin sifariş göstəriciləri ilə müqayisədə 4,91 % çoxdur.

    Kipoi çıxış nöqtəsindən noyabrın 11-dən noyabrın 16-dək hər gün üçün 348 milyon 019 min 866 kVt/saat həcmində sifariş alınıb.

    Bu, noyabrın 4-6-sına olan sifariş göstəriciləri ilə müqayisədə 0,53 %, noyabrın 7-sinə nisbətən təxminən 0,54 %, noyabrın 8-9-u ilə müqayisədə isə 5,18 % azdır.

    Yunanıstanın Komotini çıxış nöqtəsindən noyabrın 10-dan noyabrın 16-dək hər gün üçün gündəlik sifarişlər ötən həftənin göstəricisi kimi 28 milyon 674 min 418 kVt/saat həcmində qeydə alınıb.

    Yunanıstanın Nea Mesimvria çıxış nöqtəsindən noyabrın 10-dan noyabrın 16-dək hər gün üçün 30 milyon 346 min 301 kVt/saat həcmində sifariş alınıb. Bu, daha əvvəlki həftənin sifariş həcmi ilə müqayisədə eynidir.

    İtaliyanın Melenduqno çıxış nöqtəsindən qazın tədarükü üçün noyabrın 10-da 288 milyon 332 min 315 kVt/saat həcmində sifarişlər qəbul edilib. Bu, noyabrın 3-dəki olan sifariş göstəricisi ilə müqayisədə 6,48 % çoxdur.

    Bu çıxış nöqtəsindən qazın tədarükü üçün noyabrın 11-dən 16-dək hər gün üçün 287 milyon 012 min 315 kVt/saat həcmində sifarişlər qəbul edilib. Bu, noyabrın 4, 56-sına olan sifariş göstəriciləri ilə müqayisədə 0,47 %, noyabrın 7-sinə nisbətən isə 0,99 %, azdır. Eyni zamanda, Melenduqno çıxış nöqtəsindən noyabrın 89-na olan sifariş göstəriciləri ilə müqayisədə qazın tədarükü 6,51 % azalıb.

    Xatırladaq ki, Trans-Adriatik Boru Kəmərinin tikintisi 2020-ci ilin oktyabrında başa çatıb. TAP-ın ümumi uzunluğu 878 km-dir ki, bunun da 550 km-i Yunanıstanın şimal hissəsindən, 215 km-i Albaniya ərazisindən, 105 km-i Adriatik dənizinin dibi ilə, 8 km-i isə İtaliya ərazisindən keçir. Azərbaycan qazının TAP vasitəsilə İtaliya, Yunanıstan və Bolqarıstandakı istehlakçılara tədarükünə 2020-ci il dekabrın 31-dən başlanılıb.

    TAP boru xətti Avropa təbii qazın nəqli
