    Обнародованы объемы заказов на поставку азербайджанского газа в Европу по TAP

    Энергетика
    • 10 ноября, 2025
    • 10:27
    Трансадриатический трубопровод (TAP), по которому азербайджанский газ поставляется в Европу, 10 ноября получил заказ на поставку газа в объеме 367 млн 021 тыс. 291 кВт/ч из пункта выхода в Греции Кипой, что на 4,91% больше показателя понедельника прошлой недели.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на электронную платформу ТАР.

    С 11 по 16 ноября объем заказов на ежедневную поставку газа через греческий пункт Кипой составляет 348 млн 019,866 тыс. кВт/час. Это на 0,53% меньше объема заказа на 4-6 ноября, на 0,54% меньше, чем на 7 ноября, на 5,18% меньше показателей на 8-9 ноября.

    Заказы с 10 по 16 ноября на ежедневную поставку газа с греческого пункта Комотини составляют 28 млн 674,418 тыс. кВт/час, что соответствует уровню прошлой недели.

    С 10 по 16 ноября из греческого пункта Неа-Месемврия ежедневный объем поставок составит 30 млн 346,301 тыс. кВт/час, что аналогично с показателями прошлой недели.

    Что касается итальянского пункта выхода в Мелендуньо, то на 10 ноября получен заказ на поставку газа в объеме 288 млн 332,315 тыс. кВт/час, что на 6,48% больше показателя прошлого понедельника.

    С 11 по 16 ноября на данной точке выхода приняты заказы ежедневно в объеме 287 млн 012,315 тыс. кВт/час. Это на 0,47% меньше объема заказа на 4-6 ноября, на 0,99% меньше показателя на 7 ноября, на 6,51% меньше показателей на 8-9 ноября.

    Отметим, что TAP является компонентом системы Южного газового коридора (ЮГК). Общая протяженность газопровода составляет 878 км, из которых 550 км приходится на северную часть Греции, 215 км - на территорию Албании, 105 км проходит по дну Адриатического моря, а 8 км - по территории Италии.

    Поставки азербайджанского газа потребителям Италии, Греции и Болгарии через TAP начались с 31 декабря 2020 года. Согласно договоренностям между Азербайджаном и ЕС, к 2027 году поставки азербайджанского газа достигнут минимум 16 млрд кубометров.

    В 2024 году по TAP транспортировано 11,84 млрд кубометров газа. При этом 9,84 млрд кубометров в отчетный период было поставлено в Италию, 1,1 млрд кубометров – в Грецию и 0,82 млрд кубометров– в Болгарию.

