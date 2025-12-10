İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    SOCAR rəqəmsal təhlükəsizlik layihələrini digər emal müəssisələrinə genişləndirəcək

    Energetika
    • 10 dekabr, 2025
    • 11:54
    SOCAR rəqəmsal təhlükəsizlik layihələrini digər emal müəssisələrinə genişləndirəcək

    Sumqayıt Sənaye Parkının ərazisində inşa olunmuş "SOCAR karbamid" zavodunda istehsalat təhlükəsizliyini gücləndirmək və əməliyyat xərclərini azaltmaq məqsədilə rəqəmsal təhlükəsizlik layihəsi həyata keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "SOCAR Downstream Management" MMC-nin baş direktoru Emil Alxaslı "Sənaye Təhlükəsizliyi Zirvəsi 2025"də çıxışı zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, layihə çərçivəsində zavodun istehsalat sahələrində rəqəmsal monitorinq, avtomatlaşdırılmış nəzarət və real vaxt rejimində izləmə sistemləri tətbiq edilib.

    "Nəticədə təhlükəsizlik səviyyəsi yüksəlib, əməliyyat xərcləri isə əhəmiyyətli dərəcədə azalıb", - deyə o vurğulayıb.

    E. Alxaslının sözlərinə görə, tətbiq olunan rəqəmsal həllər proses risklərinin erkən müəyyənləşdirilməsinə, mümkün qəza hallarının qarşısının alınmasına və istehsalat səmərəliliyinin artırılmasına imkan yaradıb.

    "Karbamid zavodunda əldə edilən müsbət nəticələr nəzərə alınaraq, oxşar rəqəmsal təhlükəsizlik layihələrinin SOCAR-ın digər emal müəssisələrində də tətbiqi nəzərdə tutulur", - deyə o əlavə edib.

    “SOCAR karbamid” zavodu "SOCAR Downstream Management" MMC Emil Alxaslı

