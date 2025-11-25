İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Kəlbəcərdə bir neçə su elektrik stansiyasının inşası gələn il yekunlaşacaq

    Energetika
    • 25 noyabr, 2025
    • 17:52
    Kəlbəcərdə bir neçə su elektrik stansiyasının inşası gələn il yekunlaşacaq

    Kəlbəcərdə bir neçə su elektrik stansiyasının inşasının gələn il yekunlaşması nəzərdə tutulur.

    "Report"un Kəlbəcərə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Kəlbəcərdə Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Bəşir Hacıyev Şəhər Günü münasibətilə təşkil olunan konsert proqramı öncəsi çıxışında deyib.

    "Şəhərin su və kanalizasiya sisteminin qurulması istiqamətində də işlər mərhələli şəkildə davam etdirilir. Su anbarları və təmizləyici qurğular tikilir", - o əlavə edib.

