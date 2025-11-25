Kəlbəcərdə bir neçə su elektrik stansiyasının inşası gələn il yekunlaşacaq
Energetika
- 25 noyabr, 2025
- 17:52
Kəlbəcərdə bir neçə su elektrik stansiyasının inşasının gələn il yekunlaşması nəzərdə tutulur.
"Report"un Kəlbəcərə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Kəlbəcərdə Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Bəşir Hacıyev Şəhər Günü münasibətilə təşkil olunan konsert proqramı öncəsi çıxışında deyib.
"Şəhərin su və kanalizasiya sisteminin qurulması istiqamətində də işlər mərhələli şəkildə davam etdirilir. Su anbarları və təmizləyici qurğular tikilir", - o əlavə edib.
