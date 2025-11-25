Строительство нескольких ГЭС в Кяльбаджаре завершится в 2026 году
Энергетика
- 25 ноября, 2025
- 18:09
В Кяльбаджаре в следующем году планируется завершение строительства нескольких гидроэлектростанций.
Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Кяльбаджаре Башир Гаджиев в своем выступлении перед концертной программой по случаю Дня города.
"Работы по созданию системы водоснабжения и канализации города также поэтапно продолжаются. Строятся водохранилища и очистные сооружения", - добавил он.
