Строительство нескольких ГЭС в Кяльбаджаре завершится в 2026 году

В Кяльбаджаре в следующем году планируется завершение строительства нескольких гидроэлектростанций.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Кяльбаджаре Башир Гаджиев в своем выступлении перед концертной программой по случаю Дня города.

"Работы по созданию системы водоснабжения и канализации города также поэтапно продолжаются. Строятся водохранилища и очистные сооружения", - добавил он.