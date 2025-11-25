Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Строительство нескольких ГЭС в Кяльбаджаре завершится в 2026 году

    Энергетика
    • 25 ноября, 2025
    • 18:09
    В Кяльбаджаре в следующем году планируется завершение строительства нескольких гидроэлектростанций.

    Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Кяльбаджаре Башир Гаджиев в своем выступлении перед концертной программой по случаю Дня города.

    "Работы по созданию системы водоснабжения и канализации города также поэтапно продолжаются. Строятся водохранилища и очистные сооружения", - добавил он.

    Башир Гаджиев Кяльбаджар Великое возвращение строительство ГЭС
    Kəlbəcərdə bir neçə su elektrik stansiyasının inşası gələn il yekunlaşacaq

