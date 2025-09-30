İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Elmir Musayev: "SOCAR Green" müxtəlif layihələrlə bağlı araşdırma işləri aparır"

    Energetika
    • 30 sentyabr, 2025
    • 15:39
    Elmir Musayev: SOCAR Green müxtəlif layihələrlə bağlı araşdırma işləri aparır
    Elmir Musayev

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) törəməsi olan "SOCAR Green" şirkəti müxtəlif layihələrlə bağlı araşdırma işləri aparır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu şirkətin direktoru Elmir Musayev "Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi"nin (BCAW2025) ikinci günündə deyib.

    Onun sözlərinə görə, "SOCAR Green" artıq 1,7 qiqavat gücündə bərpa olunan enerji portfelinə sahibdir.

    O əlavə edib ki, "SOCAR Green"in ilkin mandatı SOCAR-ın karbon emissiyalarının azaldılması səylərini dəstəkləmək və eyni zamanda Azərbaycanın enerji keçid təşəbbüslərinə töhfə verməkdən ibarət idi: "Fəaliyyətlərimizi yalnız SOCAR-ın dekarbonizasiyası ilə məhdudlaşdırmır, həmçinin digər çətin sənaye sahələrində fəaliyyət göstərən şirkətlərlə əməkdaşlıq edirik. Azərbaycanda çoxsaylı şirkətlərlə işləyərək fəaliyyətimizi yalnız ölkə sərhədləri ilə məhdudlaşdırmaq istəmirik".

    Эльмир Мусаев: "SOCAR Green" проводит исследовательские работы по ряду проектов
    SOCAR Green exploring new renewable energy projects

