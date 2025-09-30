Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Эльмир Мусаев: "SOCAR Green" проводит исследовательские работы по ряду проектов

    Энергетика
    • 30 сентября, 2025
    • 16:02
    Эльмир Мусаев: SOCAR Green проводит исследовательские работы по ряду проектов

    Компания SOCAR Green - дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - проводит исследовательские работы по различным проектам.

    Как сообщает Report, об этом сказал директор компании Эльмир Мусаев во второй день "Недели климатических действий в Баку" (BCAW2025).

    По его словам, SOCAR Green уже имеет портфель возобновляемых источников энергии мощностью 1,7 гигаватт.

    Он добавил, что первоначальный мандат SOCAR Green заключался в поддержке усилий SOCAR по сокращению выбросов углерода и одновременном вкладе в инициативы Азербайджана по энергетическому переходу: "Мы не ограничиваем свою деятельность только декарбонизацией SOCAR, а также сотрудничаем с компаниями, работающими в других сложных отраслях промышленности".

    Лента новостей