Эльмир Мусаев: "SOCAR Green" проводит исследовательские работы по ряду проектов

Компания SOCAR Green - дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - проводит исследовательские работы по различным проектам.

Как сообщает Report, об этом сказал директор компании Эльмир Мусаев во второй день "Недели климатических действий в Баку" (BCAW2025).

По его словам, SOCAR Green уже имеет портфель возобновляемых источников энергии мощностью 1,7 гигаватт.

Он добавил, что первоначальный мандат SOCAR Green заключался в поддержке усилий SOCAR по сокращению выбросов углерода и одновременном вкладе в инициативы Азербайджана по энергетическому переходу: "Мы не ограничиваем свою деятельность только декарбонизацией SOCAR, а также сотрудничаем с компаниями, работающими в других сложных отраслях промышленности".