    Azərbaycan və Çin enerji sahəsində potensial investisiya imkanlarını müzakirə edib

    Energetika
    • 26 sentyabr, 2025
    • 13:50
    Azərbaycan və Çin enerji sahəsində potensial investisiya imkanlarını müzakirə edib

    Azərbaycan və Çin bərpa olunan enerji, hidroakkumulyasiya sistemləri və digər sahələrdə potensial investisiya imkanları nəzərdən keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Nazir "PowerChina Resources Ltd." şirkətinin sədri Conq Haysianq (Zhong Haixiang) ilə görüşüb.

    "Görüşdə Azərbaycan ilə Çin arasında hərtərəfli strateji tərəfdaşlığın enerji sahəsində möhkəmləndirilməsi çərçivəsində quruda və dənizdə əməkdaşlıq etdiyimiz günəş-külək enerjisi layihələrinin icrasına dair məsələlər müzakirə edilib", - deyə M.Cabbarov qeyd edib.

