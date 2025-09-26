Азербайджан и Китай обсудили инвествозможности в энергосфере
- 26 сентября, 2025
- 14:09
Азербайджан и Китай рассмотрели потенциальные инвестиционные возможности в сфере возобновляемой энергии, гидроаккумуляционных систем и др.
Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов написал в соцсети Х.
Министр встретился с председателем компании PowerChina Resources Ltd. Чжуном Хайсяном.
"На встрече обсуждались вопросы реализации проектов солнечной и ветровой энергетики, по которым мы сотрудничаем на суше и на море в рамках укрепления всестороннего стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем в энергетической сфере", - говорится в сообщении.
