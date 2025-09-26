Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти

    Азербайджан и Китай обсудили инвествозможности в энергосфере

    Энергетика
    • 26 сентября, 2025
    • 14:09
    Азербайджан и Китай обсудили инвествозможности в энергосфере

    Азербайджан и Китай рассмотрели потенциальные инвестиционные возможности в сфере возобновляемой энергии, гидроаккумуляционных систем и др.

    Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов написал в соцсети Х.

    Министр встретился с председателем компании PowerChina Resources Ltd. Чжуном Хайсяном.

    "На встрече обсуждались вопросы реализации проектов солнечной и ветровой энергетики, по которым мы сотрудничаем на суше и на море в рамках укрепления всестороннего стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем в энергетической сфере", - говорится в сообщении.

    Пярвиз Шахбазов Китай сотрудничество
    Azərbaycan və Çin enerji sahəsində potensial investisiya imkanlarını müzakirə edib

    Последние новости

    14:44

    ЕБРР: В Азербайджане ВИЭ могут заменить 300 тыс. кубометров газа в год

    Энергетика
    14:43

    Спикер НС: Армения не может тягаться с Азербайджаном по военным расходам

    В регионе
    14:40

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о рабочем визите в США

    Внешняя политика
    14:35

    Сандро Мусеридзе: ЕБРР инвестировал в 1,2 ГВт проектов ВИЭ в Азербайджане

    Энергетика
    14:34

    Суд по делу граждан Армении, обвиняемых в убийствах, продолжается оглашением документов

    Внутренняя политика
    14:26

    Казахстан и Турция договорились об упрощении условий международных автоперевозок

    В регионе
    14:23

    Мирзоян и Каллас обменялись мнениями о политических и региональных процессах

    В регионе
    14:18

    Симонян допустил подписание мирного договора с Баку до конституционных реформ

    В регионе
    14:15

    В Узбекистане разработан проект строительства АЭС

    В регионе
    Лента новостей