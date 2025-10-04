İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Azərbaycan Türkiyədən sentyabrda elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 21 %-ə yaxın azaldıb

    Energetika
    • 04 oktyabr, 2025
    • 14:56
    Azərbaycan Türkiyədən sentyabrda elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 21 %-ə yaxın azaldıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Türkiyədən 165,561 milyon ABŞ dolları dəyərində elektrik məhsulları idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,7 % azdır.

    Təkcə sentyabrda Türkiyə Azərbaycana 20,16 milyon ABŞ dolları dəyərində elektrik məhsulları ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 20,9 % azdır.

    9 ayda Türkiyənin elektrik məhsulları ixracının dəyəri illik müqayisədə 5,7 % artaraq 12,893 milyard ABŞ dollarına, sentyabr ayında isə 5,7 % artaraq 1,517 milyard ABŞ dollarına çatıb. Türkiyədən ən çox elektrik məhsulları idxalını Böyük Britaniya 1 milyard 293,474 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 6,5 % çox), Almaniya 1 milyard 009,521 milyon ABŞ dolları (+ 0,1 %) və ABŞ 784,572 milyon dolları (+ 43,3 %) dəyərində həyata keçirib.

    Azərbaycan Türkiyə İxracatçılar Məclisi elektrik məhsulları idxalı
    Азербайджан сократил расходы на импорт электротоваров из Турции почти на 21%

    Son xəbərlər

    15:09

    Azərbaycanın Türkiyədən geyim idxalına çəkdiyi xərcləri açıqlanıb

    Biznes
    15:09

    "Gəncə" ABŞ-dən olan oyunçunu heyətinə qatıb

    Komanda
    15:07

    Bakı Media Mərkəzinin istehsalı olan "TAĞIYEV: SONA" bədii filmi təqdim edilib

    Mədəniyyət
    15:06

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın bir boksçusu qızıl, digəri gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    15:06

    Niderlandın Sxiphol hava limanında fırtına səbəbindən onlarla reys təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    14:56

    Azərbaycan Türkiyədən sentyabrda elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 21 %-ə yaxın azaldıb

    Energetika
    14:48
    Foto

    Azərbaycanın daha bir parabadmintonçusu Avropa çempionatında finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    14:39

    Rusiya ordusu Ukraynanın Sumı vilayətində sərnişin qatarını atəşə tutub - YENİLƏNİB - VİDEO

    Digər ölkələr
    14:35

    Azərbaycanda keçirilən III MDB oyunlarında növbəti medalçılar bəlli olub

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti