Азербайджан сократил расходы на импорт электротоваров из Турции почти на 21%
Энергетика
- 04 октября, 2025
- 15:13
В январе-сентябре этого года Азербайджан импортировал из Турции электротовары на сумму $165,561 млн, что на 0,7% меньше, чем за тот же период 2024 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции.
Только в сентябре Турция экспортировала в Азербайджан электротовары на сумму $20,16 млн, что на 20,9% меньше, чем год назад.
За 9 месяцев стоимость экспорта электротоваров Турции выросла на 5,7% в годовом исчислении - до $12,893 млрд, а в сентябре - на 5,7% - до $1,517 млрд. Наибольший импорт электротоваров из Турции осуществили Великобритания - на сумму $1 млрд 293,474 млн (на 6,5% больше, чем год назад), Германия - $1 млрд 009,521 млн (+0,1%) и США - $784,572 млн (+43,3%).
