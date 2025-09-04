Alparslan Bayraktar: "Azərbaycanın Türkiyəyə qaz təchizatını artırmasını arzulayırıq"
- 04 sentyabr, 2025
- 16:08
Türkiyə Azərbaycandan təbii qaz təchizatını artırılması istiqamətində işlərin sürətlə irəliləməsini arzulayır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin enerji və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktar bu gün İzmir şəhərində keçirilən Azərbaycan-Türkiyə IV Enerji Forumunda çıxışı zamanı bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu günə qədər neft-qaz sahəsində həyata keçirilən birgə layihələr ortaq baxışımızın hədəfli və nəticə yönümlü olduğunu göstərir: "Azəri-Çıraq-Günəşli" və "Şahdəniz" yataqları ilə təməli atılmış əməkdaşlığımız, bu il imzalanmış "Şəfəq-Asiman" yatağı ilə bağlı müqavilə ilə yeni mərhələyə keçib.
"Qarabağ", "D130" və "Dostluq" sahələrində də əməkdaşlığımızı gücləndirmək əsas hədəflərimiz arasındadır. Ötən il mayın 14-də Türkiyə və Azərbaycan arasında təbii qaz sahəsində imzalanmış əməkdaşlıq memorandumu bu çərçivədə çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu sənəd ölkələrimizin enerji təhlükəsizliyini gücləndirəcək və regional əməkdaşlığımızı daha da artıracaq".