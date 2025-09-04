İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    Alparslan Bayraktar: "Azərbaycanın Türkiyəyə qaz təchizatını artırmasını arzulayırıq"

    Energetika
    • 04 sentyabr, 2025
    • 16:08
    Alparslan Bayraktar: Azərbaycanın Türkiyəyə qaz təchizatını artırmasını arzulayırıq

    Türkiyə Azərbaycandan təbii qaz təchizatını artırılması istiqamətində işlərin sürətlə irəliləməsini arzulayır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin enerji və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktar bu gün İzmir şəhərində keçirilən Azərbaycan-Türkiyə IV Enerji Forumunda çıxışı zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu günə qədər neft-qaz sahəsində həyata keçirilən birgə layihələr ortaq baxışımızın hədəfli və nəticə yönümlü olduğunu göstərir: "Azəri-Çıraq-Günəşli" və "Şahdəniz" yataqları ilə təməli atılmış əməkdaşlığımız, bu il imzalanmış "Şəfəq-Asiman" yatağı ilə bağlı müqavilə ilə yeni mərhələyə keçib.

    "Qarabağ", "D130" və "Dostluq" sahələrində də əməkdaşlığımızı gücləndirmək əsas hədəflərimiz arasındadır. Ötən il mayın 14-də Türkiyə və Azərbaycan arasında təbii qaz sahəsində imzalanmış əməkdaşlıq memorandumu bu çərçivədə çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu sənəd ölkələrimizin enerji təhlükəsizliyini gücləndirəcək və regional əməkdaşlığımızı daha da artıracaq". 

