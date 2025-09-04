Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан

    Байрактар: Турция нацелена на сотрудничество с Азербайджаном по проектам "Карабах", "Достлуг" и D230 на Каспии

    Энергетика
    • 04 сентября, 2025
    • 17:09
    Байрактар: Турция нацелена на сотрудничество с Азербайджаном по проектам Карабах, Достлуг и D230 на Каспии

    Турция рассчитывает на укрепление сотрудничества с Азербайджаном по проектам разработки морских месторождений "Карабах", "Достлуг" и блоку D230 в азербайджанском секторе Каспийского моря.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар на 4-м Азербайджано-турецком энергетическом форуме в Измире.

    По его словам, совместные с Азербайджаном проекты в нефтегазовой сфере демонстрируют целенаправленность и результативность общего подхода.

    "Наше сотрудничество, начало которому было положено разработкой блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и месторождения "Шахдениз", вышло на новый уровень с подписанием в этом году соглашения по месторождению "Шафаг-Асиман". В число наших основных целей также входит укрепление сотрудничества по месторождениям "Карабах", D230 и "Достлуг [в азербайджанском секторе Каспия]", - сказал министр.

    По его словам, в этом контексте важное значение имеет меморандум о сотрудничестве в сфере природного газа, подписанный между Турцией и Азербайджаном 14 мая прошлого года.

    "Данный документ укрепит энергетическую безопасность наших стран и еще больше расширит наше региональное сотрудничество".

    Турция Алпарслан Байрактар Каспийское море месторождения
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Alparslan Bayraktar: "Türkiyə "Qarabağ", "Dostluq" və "D230" layihələrində əməkdaşlığı gücləndirməyi hədəfləyib"
    Английская версия Английская версия
    Türkiye seeks faster progress on increasing gas supply from Azerbaijan

    Последние новости

    18:14

    Число пострадавших в ДТП в Джалилабаде достигло восьми человек - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    18:08

    В Лондоне в результате ДТП с двухэтажным автобусом пострадали 17 человек

    Другие страны
    18:07

    В одном из ресторанов Хачмаза содержали животных из Красной книги

    Экология
    17:57

    Фариз Рзаев принял участие в 20-м Бледском стратегическом форуме

    Внешняя политика
    17:50

    Зеленский: Главная гарантия безопасности Украины - сильная армия

    Другие страны
    17:45

    Госслужба расследует атаки на Telegram

    ИКТ
    17:44

    В Газахе за 8 месяцев разминировано 122 га

    Внутренняя политика
    17:34

    Рашад Алекперов: ИИ в живописи не дает желаемого эффекта

    Искусство
    17:29

    Ронен Краус: Мы работаем над организацией очередного заседания МПК Азербайджан-Израиль

    Внешняя политика
    Лента новостей