Байрактар: Турция нацелена на сотрудничество с Азербайджаном по проектам "Карабах", "Достлуг" и D230 на Каспии

Турция рассчитывает на укрепление сотрудничества с Азербайджаном по проектам разработки морских месторождений "Карабах", "Достлуг" и блоку D230 в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар на 4-м Азербайджано-турецком энергетическом форуме в Измире.

По его словам, совместные с Азербайджаном проекты в нефтегазовой сфере демонстрируют целенаправленность и результативность общего подхода.

"Наше сотрудничество, начало которому было положено разработкой блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и месторождения "Шахдениз", вышло на новый уровень с подписанием в этом году соглашения по месторождению "Шафаг-Асиман". В число наших основных целей также входит укрепление сотрудничества по месторождениям "Карабах", D230 и "Достлуг [в азербайджанском секторе Каспия]", - сказал министр.

По его словам, в этом контексте важное значение имеет меморандум о сотрудничестве в сфере природного газа, подписанный между Турцией и Азербайджаном 14 мая прошлого года.

"Данный документ укрепит энергетическую безопасность наших стран и еще больше расширит наше региональное сотрудничество".