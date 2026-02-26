Nikol Pashinyan: Armenia has no plans to close Russian military base in Gyumri
Region
- 26 February, 2026
- 11:34
Yerevan has no plans to close the existing Russian military base on its territory, Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan said as part of his visit to Poland, Report informs via Armenian media.
"We have no plans, programs, or concerns regarding the presence of the Russian military base (in Gyumri – ed.). We are close partners with Russia, with very strong economic and political ties," Pashinyan said.
He added that relations between Yerevan and Moscow are currently undergoing a transformation: "At present, we are shaping new relations with Russia."
Latest News
11:52
Photo
Azerbaijani officials visit Khojaly memorialDomestic policy
11:35
Türkiye's Defense Ministry marks Khojaly genocide anniversaryRegion
11:34
Nikol Pashinyan: Armenia has no plans to close Russian military base in GyumriRegion
11:26
President Ilham Aliyev attended opening of Khojaly Genocide MemorialDomestic policy
11:18
Overdue loans in Azerbaijan reach nearly 558M manatsFinance
11:18
Pashinyan hoping for EU assistance in creating infrastructure on border with TürkiyeRegion
11:16
Orban urges Zelenskyy to ensure operation of Druzhba oil pipelineOther countries
11:00
Turkish Foreign Ministry: Atrocities committed in Khojaly remain shameful stain on conscience of humanityRegion
10:58