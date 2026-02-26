Премьер: Армения не планирует закрывать военную базу РФ в Гюмри

В Армении не планирует закрывать действующую на территории страны военную базу России.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Польше.

"У нас нет никаких планов, программ или опасений относительно присутствия российской военной базы (в Гюмри - ред.). Мы являемся близкими партнерами России, у нас очень тесные экономические и политические связи", - сказал Пашинян.

По его словам, сегодня отношения между Ереваном и Москвой проходят трансформацию: "В настоящее время мы формируем новые отношения с Россией".