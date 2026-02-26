Paşinyan: Ermənistanda Rusiya hərbi bazasının bağlanması gündəmdə deyil
Region
- 26 fevral, 2026
- 11:28
Ermənistan ölkənin ərazisində fəaliyyət göstərən Rusiyanın hərbi bazasını bağlamağı planlaşdırmır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Polşada bəyan edib.
"Rusiyanın hərbi bazasının (Gümrüdə - red.) mövcudluğu ilə bağlı heç bir planımız, proqramımız və ya narahatlığımız yoxdur. Biz Rusiyanın yaxın tərəfdaşlarıyıq, çox sıx iqtisadi və siyasi əlaqələrimiz var", - N.Paşinyan deyib.
Onun sözlərinə görə, bu gün İrəvan və Moskva arasındakı münasibətlər transformasiya mərhələsindən keçir: "Hazırda biz Rusiya ilə yeni münasibətlər formalaşdırırıq".
