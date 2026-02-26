İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Paşinyan: Ermənistanda Rusiya hərbi bazasının bağlanması gündəmdə deyil

    Region
    • 26 fevral, 2026
    • 11:28
    Paşinyan: Ermənistanda Rusiya hərbi bazasının bağlanması gündəmdə deyil
    Nikol Paşinyan

    Ermənistan ölkənin ərazisində fəaliyyət göstərən Rusiyanın hərbi bazasını bağlamağı planlaşdırmır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Polşada bəyan edib.

    "Rusiyanın hərbi bazasının (Gümrüdə - red.) mövcudluğu ilə bağlı heç bir planımız, proqramımız və ya narahatlığımız yoxdur. Biz Rusiyanın yaxın tərəfdaşlarıyıq, çox sıx iqtisadi və siyasi əlaqələrimiz var", - N.Paşinyan deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu gün İrəvan və Moskva arasındakı münasibətlər transformasiya mərhələsindən keçir: "Hazırda biz Rusiya ilə yeni münasibətlər formalaşdırırıq".

    Hərbi baza Nikol Paşinyan
    Премьер: Армения не планирует закрывать военную базу РФ в Гюмри
    Nikol Pashinyan: Armenia has no plans to close Russian military base in Gyumri

