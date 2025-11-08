Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package Military Parade
    Turkish troops march past grandstand at military parade in Baku

    Military
    • 08 November, 2025
    • 14:47
    Turkish troops march past grandstand at military parade in Baku

    Turkish military personnel marched past the grandstand during the military parade held in Baku to mark the fifth anniversary of Victory in the Patriotic War.

    According to Report, the Turkish Armed Forces contingent was led by officer Ugur Alan.

    The parade at Azadliq Square was attended by President of Azerbaijan Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva, President of Türkiye Recep Tayyip Erdogan, and Prime Minister of Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif.

    Türkiyə hərbçiləri hərbi paradda tribuna önündən keçib
    Турецкие военные прошли перед трибуной на военном параде в Баку

