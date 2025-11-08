Turkish troops march past grandstand at military parade in Baku
Military
- 08 November, 2025
- 14:47
Turkish military personnel marched past the grandstand during the military parade held in Baku to mark the fifth anniversary of Victory in the Patriotic War.
According to Report, the Turkish Armed Forces contingent was led by officer Ugur Alan.
The parade at Azadliq Square was attended by President of Azerbaijan Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva, President of Türkiye Recep Tayyip Erdogan, and Prime Minister of Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif.
Latest News
15:56
Malaysia congratulates Azerbaijan on Victory DayForeign policy
15:41
JF-17 multirole fighter jets displayed at military parade in BakuMilitary
15:40
New operational-tactical missile system put into service in AzerbaijanMilitary
15:28
Kaira naval kamikaze drone unveiled for first time at military parade in BakuDomestic policy
15:26
Erdogan's administration releases footage from military parade in BakuForeign policy
15:20
Video
Azerbaijan's new Vashag, Cobra II military vehicles displayed at Baku paradeMilitary
15:20
Viking mobile combat complex demonstrated at military parade in BakuMilitary
15:19
Photo
Video
Military parade dedicated to Victory Day concludes in Baku – UPDATED-5Military
14:49