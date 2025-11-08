Турецкие военные прошли перед трибуной на военном параде в Баку

На военном параде в Баку, посвященном пятой годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне, турецкие военнослужащие прошли перед трибуной.

Как сообщает Report, группу военнослужащих ВС Турции возглавлял офицер Угур Алан.

Отметим, что в параде на площади Азадлыг принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф.