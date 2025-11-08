İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Türkiyə hərbçiləri hərbi paradda tribuna önündən keçib

    Hərbi
    • 08 noyabr, 2025
    • 14:27
    Türkiyə hərbçiləri hərbi paradda tribuna önündən keçib

    Bakıda Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümü münasibətilə keçirilən hərbi paradda Türkiyə hərbçiləri tribuna önündən keçid ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin hərbçilərindən ibarət heyətə zabit Uğur Alan başçılıq edib.

    Qeyd edək ki, Azadlıq meydanında keçirilən paradda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, Türkiyənin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Pakistanın Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif iştirak edirlər.

