Pakistan's JF-17 Thunder fighter jets to take part in military parade in Baku
Military
- 08 November, 2025
- 10:49
Pakistan Air Force's JF-17 Thunder fighter jets and military personnel will participate in the military parade to be held in Baku on November 8, marking the fifth anniversary of Azerbaijan's Victory Day, Pakistan's Minister of Information and Broadcasting, Attaullah Tarar.
"Long live Pakistan-Azerbaijan friendship!" he stated.
