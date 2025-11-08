İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Pakistanın "JF-17 Thunder" qırıcıları Bakıdakı hərbi paradda iştirak edəcək

    • 08 noyabr, 2025
    • 10:31
    Pakistanın JF-17 Thunder qırıcıları Bakıdakı hərbi paradda iştirak edəcək

    Pakistan Hərbi Hava Qüvvələrinin "JF-17 Thunder" qırıcıları və bu ölkənin hərbçiləri noyabrın 8-də Azərbaycanın Zəfər Gününün beşinci ildönümü münasibətilə Bakıda keçiriləcək hərbi paradda iştirak edəcəklər.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Pakistanın informasiya və teleradio yayımları naziri Attaulla Tarar bildirib.

    "Yaşasın Pakistan və Azərbaycan dostluğu!", - o qeyd edib.

    Истребители JF-17 Thunder ВВС Пакистана примут участие в военном параде в Баку
    Pakistan's JF-17 Thunder fighter jets to take part in military parade in Baku

