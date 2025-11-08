Pakistanın "JF-17 Thunder" qırıcıları Bakıdakı hərbi paradda iştirak edəcək
- 08 noyabr, 2025
- 10:31
Pakistan Hərbi Hava Qüvvələrinin "JF-17 Thunder" qırıcıları və bu ölkənin hərbçiləri noyabrın 8-də Azərbaycanın Zəfər Gününün beşinci ildönümü münasibətilə Bakıda keçiriləcək hərbi paradda iştirak edəcəklər.
"Report"un məlumatına görə, bunu Pakistanın informasiya və teleradio yayımları naziri Attaulla Tarar bildirib.
"Yaşasın Pakistan və Azərbaycan dostluğu!", - o qeyd edib.
