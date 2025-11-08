Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Истребители JF-17 Thunder ВВС Пакистана примут участие в военном параде в Баку

    Армия
    • 08 ноября, 2025
    • 10:25
    Истребители JF-17 Thunder ВВС Пакистана примут участие в военном параде в Баку

    Истребители JF-17 Thunder ВВС Пакистана и пакистанские военные примут сегодня участие в Баку в военном параде по случаю пятой годовщины Дня Победы Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар.

    "Да здравствует дружба Пакистана и Азербайджана!", - отметил он.

    Pakistanın "JF-17 Thunder" qırıcıları Bakıdakı hərbi paradda iştirak edəcək
    Pakistan's JF-17 Thunder fighter jets to take part in military parade in Baku

