Истребители JF-17 Thunder ВВС Пакистана примут участие в военном параде в Баку
Армия
- 08 ноября, 2025
- 10:25
Истребители JF-17 Thunder ВВС Пакистана и пакистанские военные примут сегодня участие в Баку в военном параде по случаю пятой годовщины Дня Победы Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом заявил министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар.
"Да здравствует дружба Пакистана и Азербайджана!", - отметил он.
