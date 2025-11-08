Истребители JF-17 Thunder ВВС Пакистана примут участие в военном параде в Баку

Истребители JF-17 Thunder ВВС Пакистана и пакистанские военные примут сегодня участие в Баку в военном параде по случаю пятой годовщины Дня Победы Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар.

"Да здравствует дружба Пакистана и Азербайджана!", - отметил он.