Azerbaijan's new Vashag, Cobra II military vehicles displayed at Baku parade
- 08 November, 2025
- 15:20
New military equipment has been added to the arsenal of the Azerbaijani Army.
According to Report, these include Vashag special operations vehicles and the Cobra II armored medical evacuation vehicle.
These vehicles were showcased for the first time during the military parade held in Baku on November 8, dedicated to the fifth anniversary of Victory in the Patriotic War.
