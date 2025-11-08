İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Azərbaycan Ordusunun yeni "Vaşaq" və "Kobra-2" texnikaları Bakıdakı hərbi paradda nümayiş etdirilib

    Hərbi
    • 08 noyabr, 2025
    • 14:49
    Azərbaycan Ordusunun yeni Vaşaq və Kobra-2 texnikaları Bakıdakı hərbi paradda nümayiş etdirilib

    Azərbaycan Ordusunun arsenalına yeni hərbi texnikalar əlavə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunlar "Vaşaq" xüsusi əməliyyat vasitələri və "Kobra-2" zirehli tibbi təxliyyə teknikasıdır.

    Həmin texnikalar noyabrın 8-də Bakıda keçirilən Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş hərbi paradda ilk dəfə nümayiş olunub.

