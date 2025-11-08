На военном параде в Баку впервые показаны Vaşaq и Kobra-2

Арсенал азербайджанской армии пополнился новой военной техникой.

Как сообщает Report, это средства для специальных операций Vaşaq и бронированная медицинская эвакуационная техника Kobra-2.

Следует отметить, что данная техника впервые продемонстрирована на военном параде в Баку 8 ноября, посвященном пятой годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне.