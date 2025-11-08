Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    На военном параде в Баку впервые показаны Vaşaq и Kobra-2

    Армия
    • 08 ноября, 2025
    • 14:58
    На военном параде в Баку впервые показаны Vaşaq и Kobra-2

    Арсенал азербайджанской армии пополнился новой военной техникой.

    Как сообщает Report, это средства для специальных операций Vaşaq и бронированная медицинская эвакуационная техника Kobra-2.

    Следует отметить, что данная техника впервые продемонстрирована на военном параде в Баку 8 ноября, посвященном пятой годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне.

    Военный парад военная техника Азербайджанская армия Путь к Победе
    Видео
    Azərbaycan Ordusunun yeni "Vaşaq" və "Kobra-2" texnikaları Bakıdakı hərbi paradda nümayiş etdirilib
    Видео
    Azerbaijan's new Vashag, Cobra II military vehicles displayed at Baku parade

    Последние новости

    16:00

    Pfizer заключил сделку на $10 млрд по приобретению Mestera

    Финансы
    16:00

    Азербайджанские истребители совершили полет в небе над Гянджой

    Внутренняя политика
    16:00
    Фото

    Азербайджанская спортсменка установила новый рекорд на ЧМ

    Индивидуальные
    15:51

    Доходы Грузии от экспорта фармпродукции в Азербайджан выросли на 18%

    Бизнес
    15:43

    Малайзия поздравила Азербайджан с Днем Победы

    Внешняя политика
    15:41

    В рамках МТК "Север-Юг" из РФ прибыл первый грузовой поезд в порт близ Тегерана

    Инфраструктура
    15:39
    Фото

    Азербайджанская спортсменка завоевала три медали на Исламиаде - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    15:30

    В Сербии задержали несколько человек, связанных с делом о приезжих снайперах

    Другие страны
    15:28
    Видео

    Турецкие истребители F-16 совершили полет на военном параде в Баку

    Внутренняя политика
    Лента новостей