Israeli Embassy in Baku congratulates Azerbaijan on National Flag Day
Foreign policy
- 09 November, 2025
- 10:47
The Israeli Embassy in Azerbaijan congratulated Azerbaijan on November 9 - National Flag Day, Report informs.
"Happy State Flag Day, Azerbaijan! May your flag always wave as a symbol of pride, strength, and unity," the embassy wrote on X.
Dövlət Bayrağı Günün mübarək, Azərbaycan! 🇮🇱🤝🇦🇿— Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) November 9, 2025
Qoy bayrağın daima qürur, güc və birlik rəmzi kimi dalğalansın.
Happy State Flag Day, Azerbaijan! 🇮🇱🤝🇦🇿
May your flag always wave as a symbol of pride, strength, and unity. pic.twitter.com/AwVTu0fkHG
