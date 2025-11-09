Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package Military Parade
    Foreign policy
    • 09 November, 2025
    • 10:47
    Israeli Embassy in Baku congratulates Azerbaijan on National Flag Day

    The Israeli Embassy in Azerbaijan congratulated Azerbaijan on November 9 - National Flag Day, Report informs.

    "Happy State Flag Day, Azerbaijan! May your flag always wave as a symbol of pride, strength, and unity," the embassy wrote on X.

    İsrail səfirliyi: Azərbaycan bayrağı daima qürur, güc və birlik rəmzi kimi dalğalansın
    Посольство Израиля поздравило азербайджанский народ с Днем Государственного флага

