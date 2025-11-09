Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Посольство Израиля поздравило азербайджанский народ с Днем Государственного флага

    Внешняя политика
    • 09 ноября, 2025
    • 10:20
    Посольство Израиля в Азербайджане поздравило азербайджанский народ с 9 Ноября - Днем Государственного флага.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации, размещенной на странице дипведомства в соцсети X.

    "С Днем Государственного флага, Азербайджан! Пусть твой флаг всегда реет как символ гордости, силы и единства", - говорится в поздравлении.

    İsrail səfirliyi: Azərbaycan bayrağı daima qürur, güc və birlik rəmzi kimi dalğalansın
    Israeli Embassy in Baku congratulates Azerbaijan on National Flag Day

