Посольство Израиля поздравило азербайджанский народ с Днем Государственного флага
Внешняя политика
- 09 ноября, 2025
- 10:20
Посольство Израиля в Азербайджане поздравило азербайджанский народ с 9 Ноября - Днем Государственного флага.
Как передает Report, об этом говорится в публикации, размещенной на странице дипведомства в соцсети X.
"С Днем Государственного флага, Азербайджан! Пусть твой флаг всегда реет как символ гордости, силы и единства", - говорится в поздравлении.
Dövlət Bayrağı Günün mübarək, Azərbaycan! 🇮🇱🤝🇦🇿— Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) November 9, 2025
Qoy bayrağın daima qürur, güc və birlik rəmzi kimi dalğalansın.
——————-
Happy State Flag Day, Azerbaijan! 🇮🇱🤝🇦🇿
May your flag always wave as a symbol of pride, strength, and unity. pic.twitter.com/AwVTu0fkHG
