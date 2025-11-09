İsrail səfirliyi: Azərbaycan bayrağı daima qürur, güc və birlik rəmzi kimi dalğalansın
- 09 noyabr, 2025
- 10:06
İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi 9 Noyabr- Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.
"Dövlət Bayrağı Günün mübarək, Azərbaycan! Qoy, bayrağın daima qürur, güc və birlik rəmzi kimi dalğalansın", - paylaşımda bildirilib.
Dövlət Bayrağı Günün mübarək, Azərbaycan! 🇮🇱🤝🇦🇿— Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) November 9, 2025
Qoy bayrağın daima qürur, güc və birlik rəmzi kimi dalğalansın.
Happy State Flag Day, Azerbaijan! 🇮🇱🤝🇦🇿
May your flag always wave as a symbol of pride, strength, and unity. pic.twitter.com/AwVTu0fkHG
