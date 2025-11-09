İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İsrail səfirliyi: Azərbaycan bayrağı daima qürur, güc və birlik rəmzi kimi dalğalansın

    Xarici siyasət
    • 09 noyabr, 2025
    • 10:06
    İsrail səfirliyi: Azərbaycan bayrağı daima qürur, güc və birlik rəmzi kimi dalğalansın

    İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi 9 Noyabr- Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.

    "Dövlət Bayrağı Günün mübarək, Azərbaycan! Qoy, bayrağın daima qürur, güc və birlik rəmzi kimi dalğalansın", - paylaşımda bildirilib.

