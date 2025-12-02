Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package UEFA Champions League Organization of Turkic States
    Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package UEFA Champions League Organization of Turkic States

    Azerbaijan, Türkiye strengthen disaster risk reduction cooperation

    Foreign policy
    • 02 December, 2025
    • 14:46
    Azerbaijan, Türkiye strengthen disaster risk reduction cooperation

    Azerbaijan and Türkiye are cooperating in the field of disaster risk reduction and the response to destruction caused by natural disasters, Ali Hamza Pehlivan, head of Türkiye's Disaster and Emergency Management Authority (AFAD), told Report.

    He noted that last week, a delegation from Azerbaijan's Ministry of Emergency Situations visited AFAD.

    Pehlivan emphasized that the collaboration between Azerbaijan's Ministry of Emergency Situations and AFAD includes mutual visits, experience sharing, and joint exercises.

    Azerbaijan Turkiye AFAD Ministry of Emergency Situations
    AFAD rəhbəri: Azərbaycan və Türkiyənin təbii fəlakətlər zamanı birgə əməkdaşlıqları var
    Глава AFAD: Азербайджан и Турция сотрудничают для снижения рисков при стихийных бедствиях

    Latest News

    15:16
    Photo

    SOCAR, ILO review potential collaboration prospects

    Energy
    15:08

    Estonia to open embassy in Azerbaijan in 2026

    Foreign policy
    15:05

    Azerbaijani MFA: Estonian companies eager to operate in Azerbaijan

    Business
    14:55

    Samsung dominated Azerbaijan's mobile device market in November

    ICT
    14:46

    Azerbaijan, Türkiye strengthen disaster risk reduction cooperation

    Foreign policy
    14:46

    Fitch Ratings updates economic growth forecast for Azerbaijan in 2025

    Finance
    14:42

    Portuguese President Rebelo de Sousa hospitalised following emergency surgery

    Other countries
    14:34
    Photo

    ASAN AI Hub platform presented in Baku

    Domestic policy
    14:04

    EU enhances flood relief for Pakistan with extra €3 million

    Other countries
    All News Feed