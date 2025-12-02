Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Глава AFAD: Азербайджан и Турция сотрудничают для снижения рисков при стихийных бедствиях

    Внешняя политика
    • 02 декабря, 2025
    • 13:57
    Азербайджан и Турция осуществляют совместное сотрудничество в сфере снижения рисков во время стихийных бедствий и ликвидации разрушений, вызванных стихийными бедствиями.

    Об этом турецкому бюро Report сказал глава Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции Али Хамза Пехлеван.

    Он также обратил внимание на то, что на прошлой неделе делегация Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана побывала в AFAD.

    Пехлеван подчеркнул, что сотрудничество между МЧС Азербайджана и AFAD включает взаимные визиты, обмен опытом и проведение совместных учений.

